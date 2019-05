Bologna intitola parco nonno Borgonzoni

Inaugurazione con polemica familiare a Bologna di un giardino intitolato ad Aldo Borgonzoni, il pittore scomparso nel 2004 e nonno dell'attuale sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, assente alla cerimonia, perché occupata a Roma. "Anche io mi aspettavo che fosse qui, probabilmente sarà stata presa da altri impegni", ha spiegato il padre Giambattista, a margine della cerimonia alla quale hanno partecipato numerosi familiari e l'assessore comunale Matteo Lepore: "Scrive sulla propria pagina che è nipote di Aldo, ma è un'affermazione che non ha sufficientemente seguito", ha proseguito il genitore.

Non è la prima volta che padre e figlia si trovano a polemizzare. Nel 2016, durante il ballottaggio per la corsa a sindaco di Bologna, il primo dichiarò che non l'avrebbe votata e l'anno scorso ha annunciato l'iscrizione al Pd.