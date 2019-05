Battibecco Gattuso-Bakayoko in panchina

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Un battibecco tra Gattuso e Bakayoko anima la panchina del Milan durante il posticipo con il Bologna.

Al 26' Biglia chiede il cambio per un colpo alla schiena, Gattuso invita Bakayoko ad entrare ma il francese chiede tempo per ultimare il riscaldamento. Gattuso si infuria e inserisce José Mauri, che non gioca dal 21 gennaio. Il Milan è reduce da 5 giorni di ritiro per il ritardo di Bakayoko all'allenamento di mercoledì scorso. Come si può ricostruire dalle immagini, il duro botta e risposta tra Gattuso e Bakayoko è avvenuto al momento della sostituzione di Biglia. Il tecnico sceglie il francese per la sostituzione e gli chiede di togliersi giacca e tuta, ma Bakayoko replica di non essere pronto perché deve ancora riscaldarsi. Gattuso si inalbera, chiama Jose Mauri e lo fa entrare. Intanto si avvicina a Bakayoko, battendo il dito alla tempia come a dire "tu sei pazzo", il centrocampista risponde con quello che sembra essere un insulto in inglese e Gattuso gli dice "ci vediamo dopo" mimando il gesto con la mano.