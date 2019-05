Maltempo: Coldiretti, frutta a rischio

(ANSA) - BOLOGNA, 5 MAG - Il maltempo che si sta abbattendo sull'Emilia-Romagna "rischia di compromettere la produzione regionale di frutta che si sta appena iniziando a raccogliere dagli alberi". E' quanto afferma la Coldiretti regionale che segnala nevicate e serre divelte sull'Appennino Modenese e allagamenti nel Faentino.

A giudizio dell'associazione "se la neve in montagna è positiva per ripristinare le scorte idriche, la caduta della grandine a macchia di leopardo è l'evento più temuto dagli agricoltori in questo momento perché si abbatte sulle verdure e sui frutteti spogliando le piante e compromettendo irreversibilmente i raccolti, facendo perdere un intero anno di lavoro". Nelle zone interessate dal maltempo, dove sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta, "sono state stese le reti antigrandine che tuttavia - precisa Coldiretti Emilia-Romagna - non ancora sufficientemente diffuse e non impediranno il verificarsi di danni alle colture".