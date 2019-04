In 1.600 alla Dieci Colli sotto l'acqua

Oltre 1.600 cicloamatori hanno dato vita alla 35/a edizione della Dieci Colli-GP Assicoop, classica gran fondo bolognese organizzata dal Circolo Dozza, partita alle 8 da Villa Pallavicini. La corsa (135 chilometri in collina, con il percorso della Medio Fondo di 84), patrocinata da Acsi (Associazione Centri Sportivi Italiani), è stata sferzata dalla pioggia per buona parte.

La gran fondo di 135.6 km. è stata vinta da Fabio Cini della Cicli Copparo, già secondo un anno fa, che ha chiuso la sua prova sotto le quattro ore (3:59:52, alla media di 34.02 kmh), che ha regolato allo sprint Lorenzo Fanelli, del Team MP Filtri e Luigi Salimbeni del Team Scott. Tra le donne, successo della bolognese Valentina Landuzzi, alla seconda gran fondo in carriera, che ha corso in 4:43:34, precedendo Odette Bertolin e Michela Bergozza. Il veterano Giuseppe Corsello e Marina Lari hanno scritto il loro nome nell'albo d'oro della Medio Fondo.