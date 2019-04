Banca Piacenza:70mila azioni assegnate

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Più della metà dei soci della Banca di Piacenza ha rinunciato a riscuotere il dividendo corrisposto anche quest'anno dalla banca (come in tutti gli 82 esercizi precedenti, e anche in aumento rispetto a quello degli ultimi anni), optando per ricevere invece in concambio azioni dell'istituto di credito. I titoli sottoscritti sono stati così oltre 70mila. "E' un'operazione che dimostra a nuovo titolo la fiducia di cui gode la nostra Banca" dichiarano i Presidenti Nenna e Sforza Fogliani in un comunicato congiunto.

Solo nelle Filiali della Banca del nostro territorio sono state sottoscritte 68.248 azioni.