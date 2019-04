Ciclismo: in 1.500 alla 'Dieci Colli'

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - Ha già superato quota 1.500 il numero degli iscritti alla 35/a edizione della "Dieci Colli", la classica bolognese, tra le più antiche del circuito nazionale delle gran fondo cicloamatoriali, che prenderà il via domenica 28 aprile alle 8 da Villa Pallavicini, poco oltre Borgo Panigale a Bologna. Come ogni anno la gara, organizzata dal Circolo Giuseppe Dozza e presentata stamane a Palazzo D'Accursio presente l'assessore allo Sport del Comune di Bologna Matteo Lepore, prevede due distanze: la gran fondo di 135,68 chilometri, con un dislivello di 2.454 metri, e medio fondo di 84 chilometri con dislivello di 1.272 metri).

Alla manifestazione aderisce Apt Servizi Emilia-Romagna, che porterà alla Dieci Colli-GP Assicoop il progetto 'Terrabici', con il suo presidente Davide Cassani ancora una volta al via, insieme a un grande ex del ciclismo italiano, Alessandro Petacchi.