Incendio doloso in palazzina,intossicati

(ANSA) - BOLOGNA, 20 APR - Una ventina di persone sono state evacuate la scorsa notte da due edifici in via Normandia, zona Borgo Panigale a Bologna, per un incendio che verso le 4 ha interessato un appartamento e uno scantinato vicino. Dalle prime informazioni, l'origine sarebbe dolosa: la porta dello scantinato è infatti risultata forzata e divelta. La Polizia ha avviato le indagini.

Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 con 4 ambulanze e le forze dell'ordine per sgomberare i condomini e soccorrere le persone. Due bambini e due adulti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore per accertamenti (3 dimessi subito, una è in osservazione), mentre 16 - grazie a Tper che ha messo a disposizione un mezzo - sono stati ospitati nell'aula Magna dello stesso ospedale. Si tratta - spiega l'Ausl - soprattutto di persone anziane che sono state assistite per le loro ordinarie terapie farmacologiche e alle quali è stata servita la colazione. Intorno alle 8.30, sono rientrate nelle loro abitazioni.