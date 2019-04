Terremoti:simulata evacuazione tunnel Av

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Simulati la notte scorsa il soccorso e l'evacuazione dei viaggiatori dalla galleria 'Firenzuola' della linea Av tra Firenze e Bologna a causa dello svio di un treno Frecciarossa (Gruppo Fs) provocato dalla deformazione del binario per gli effetti di un sisma di magnitudo 6.2 della scala Richter. L'esercitazione della protezione civile, che non ha avuto nessuna ripercussione sulla normale circolazione dei treni, è stata fatta nel centenario del sisma che colpì il Mugello nel 1919 per testare le procedure degli interventi di emergenza nel caso di un terremoto con epicentro a Scarperia e San Piero a Sieve. Contestualmente, un treno Italo di Ntv, diretto a Firenze, nello stesso punto si ferma per i danni del terremoto rimanendo privo di alimentazione elettrica e quindi bloccato in galleria. Tutta la simulazione della maxi emergenza è stata organizzata e coordinata dalla prefettura di Firenze. Alle operazioni hanno preso parte circa 300 persone fra figuranti e volontari.