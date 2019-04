Buon punto per Parma, Sassuolo e Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Dopo la vittoria di ieri, con la Spal che ha rimandato la festa scudetto della Juve, per le squadre emiliane è una giornata senza gol, ma di pareggi preziosi.

Il derby emiliano fra Sassuolo e Parma finisce a reti bianche: al Mapei stadium i neroverdi hanno avuto più occasioni, ma, a fine primo tempo il Parma ha sbagliato un rigore con Cervaolo. Poi prevale la voglia di non correre rischi e alla fine il pareggio accontenta tutti.

Anche il Bologna, nell'altro derby, quello dell'Appennino a Firenze, trova un punto importante in chiave salvezza. Alla Fiorentina non è servito nemmeno l'arrivo di Montella per centrare una vittoria che in casa manca da quattro mesi.