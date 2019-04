Seconda Sinfonia di Mahler a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - Dopo la Sesta, con la quale ha inaugurato la stagione, il Teatro Comunale di Bologna prosegue il percorso dedicato a Gustav Mahler con la Sinfonia N. 2, la "Resurrezione", pagina sinfonico-corale dalle dimensioni grandiose. Ad occuparsene, domenica 14 aprile alle 17.30 in Sala Bibiena, il direttore israeliano Asher Fisch, già conosciuto al pubblico bolognese per avere diretto l'Orchestra e il Coro della Fondazione fin dal 2009, affrontando anche un altro capolavoro mahleriano, la Sinfonia N. 3.

Con lui sul palco come soliste il soprano inglese Charlotte-Anne Shipley e il mezzosoprano tedesco Lioba Braun, che al Comunale hanno già cantato nelle recenti produzioni del "Peter Grimes" di Britten e della "Salome" di Strauss. La Seconda Sinfonia è un brano dalla partitura piuttosto lunga: Mahler cominciò a scriverla nel 1888, quando aveva ventotto anni, e la terminò sei anni dopo. La prima, diretta dal compositore stesso, avvenne il 13 dicembre del 1895 a Berlino dove ottenne un vero e proprio trionfo.