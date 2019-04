Domani Italia-Irlanda, test per azzurre

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Dopo l'1-1 nell'amichevole di venerdì a Lublino con le padrone di casa della Polonia, riparte da Reggio Emilia la marcia della nazionale femminile verso il Mondiale. Le azzurre sosterranno nel pomeriggio la rifinitura alla vigilia dell'amichevole con l'Irlanda, in programma domani allo stadio 'Città del Tricolore'. Una sfida carica di significati per la ct Milena Bertolini, nata a Correggio e cresciuta calcisticamente nella Reggiana. "Sono molto emozionata e felice di essere qui a giocare una delle ultime partite di preparazione al Mondiale - le parole della ct - Da reggiana ho vissuto tutta la trafila del calcio femminile a Reggio Emilia, come giocatrice, come allenatrice e poi attraverso il mio impegno politico e sociale.

Questa è una città che ha una grande tradizione per quanto riguarda il calcio femminile e abbiamo forse la calciatrice italiana più rappresentativa: Betty Vignotto".