Muore investito da un'auto a Modena

(ANSA) - MODENA, 6 APR - Un uomo non ancora identificato, ma dai primi accertamenti parrebbe essere uno straniero indicativamente tra i 20 ed i 40 anni, è morto intorno alle cinque del mattino dopo essere stato investito da un'auto sulla Complanare, a Modena, tra le vie Giardini e Nuova Estense. Del caso si stanno occupando i carabinieri. A dare l'allarme è stata la conducente dell'auto, una giovane donna, che dopo aver sentito il violento urto ha telefonato, spiegando di non capire che cosa fosse successo. Una volta sul posto, i carabinieri hanno trovato il cadavere dell'uomo. La giovane, che stava andando a lavorare in quel momento, è stata portata all'ospedale per lo choc una volta appreso che l'uomo era morto.