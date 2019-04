Smog: alunni liceo chiedono aria pulita

"Ne abbiamo pieni i polmoni", "traffico no grazie". Con alcuni degli slogan che hanno caratterizzato lo sciopero globale per il clima capitanato da Greta Thunberg, gli studenti di un liceo di Bologna hanno tappezzato le pareti della scuola per chiedere aria pulita.

L'iniziativa è degli alunni del Liceo scientifico Sabin che sui muri di scuola hanno affisso grandi manifesti con slogan per riflettere sull'inquinamento atmosferico. Gli studenti, riferisce un insegnante, "sono preoccupati" perché hanno effettuato, con il supporto dei docenti, "diverse campagne autonome di misurazione delle polveri sottili e dell'ossido di azoto nei pressi della scuola" con risultati definiti "allarmanti".