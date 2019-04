Incendio in azienda nel Bolognese, danni

Ha provocato danni ingenti un incendio scoppiato nella serata di ieri in uno stabilimento della Tecnosystem, un'azienda di imballaggi nella zona industriale di Budrio, nel Bolognese. Le fiamme, da una prima ricostruzione, sarebbero partite all'esterno dell'edificio per poi propagarsi all'interno, interessando un'area adibita allo stoccaggio di capsule di caffè.

Per spegnerle, i Vigili del Fuoco di Bologna sono intervenuti con molte squadre e mezzi - tre autopompe, un'autobotte, un'autoscala, un furgone per la scorta di autorespiratori - oltre al funzionario tecnico che ha diretto le operazioni.

I focolai all'interno del magazzino invaso dal fumo sono stati individuati e spenti mediante l'uso di termocamere. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Budrio e gli Assistenti Civici di Castenaso. Non ci sono stati feriti e le cause all'origine del rogo sono in corso di accertamento.