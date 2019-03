Auto in scarpata nel Bolognese, 4 feriti

Un'auto sulla quale viaggiavano quattro persone è finita fuori strada e, dopo avere divelto il guard rail, è precipitata in una scarpata la scorsa notte, intorno all'1.30 mentre stava percorrendo via Tazio Nuvolari a Imola, nel Bolognese, in prossimità di una curva all'altezza del torrente Rio Rondinella.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, al lavoro per accertare la dinamica esatta dell'incidente, il veicolo è scivolato per circa 8 metri. Sono stati i Vigili del Fuoco a soccorrere il conducente e i passeggeri rimasti bloccati all'interno dell'auto.

Operando con le tecniche del primo soccorso sanitario, le quattro persone sono state immobilizzate e, con una tecnica usata dal Nucleo speleo-alpino-fluviale dei Vigili del Fuoco impiegando una barella detta 'Toboga', sono state recuperate e affidate alle cure del 118. Due sono state trasferite al Pronto soccorso di Imola e sono poi state dimesse, altre due sono state portate all'Ospedale di Maggiore in codice di media gravità.