Assessore E-R radiato, nove indagati

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - Nove medici, componenti della commissione disciplinare che il 30 novembre ha deliberato la radiazione dall'albo dell'assessore regionale alle Politiche per la salute in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, saranno indagati dalla Procura di Bologna.

Il nucleo investigativo dei carabinieri, su delega della Procura, ha provveduto all'identificazione e elezione di domicilio per l'ipotesi, provvisoria, di abuso di ufficio in concorso. Venturi, che è anche medico, era stato radiato dall'organismo per una delibera che consentiva la presenza a bordo delle ambulanze dei soli infermieri specializzati. Sul caso la Regione Emilia-Romagna ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale, lamentando un'invasione della sfera di autonomia. Tra gli indagati non c'è il presidente dell'Ordine dei medici Giancarlo Pizza, che non presenziò alla commissione.