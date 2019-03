Al via Capannone 18 Tecnopolo R.Emilia

Inaugurato al Tecnopolo di Reggio Emilia, il nuovo Capannone 18 ex Officine Reggiane, l'azienda che fu cardine dello sviluppo industriale novecentesco della città. Nella struttura si sono già insediate o si installeranno prossimamente cinque imprese: Ask, Bema/Elettric80, Grasselli, Studio Alfa e Webranking.

Il Capannone - che ospiterà complessivamente fino a 400 tecnici e addetti - è un colosso di 8.600 metri quadrati di superficie al piano terra e con una lunghezza di 174 metri, costituisce la sponda nord del quadrante sud-est dell'area Reggiane. Gli spazi ad alta tecnologia dei laboratori sono stati realizzati mediante la giustapposizione di blocchi in legno, introducendo flessibilità e reversibilità degli spazi. "In questo luogo c'è tutto - ha osservato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia intervenuto all'inaugurazione - c'è una industria del futuro, ad alto valore aggiunto e ad alta intensità di produttività e di investimento. Si tocca con mano il futuro del Paese".