Scontro auto-moto, morto un 27enne

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Incidente mortale questo pomeriggio, intorno alle 14.50, a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna.

In uno scontro all'intersezione tra la Sp83 e via Cento, per cause al vaglio della Polizia municipale, è deceduto un motocilista di 27 anni residente a Sant'Agostino, nel Ferrarese.

La moto, che viaggiava in direzione Ferrara, si sarebbe scontrata con un'auto, una Alfa Romeo condotta da un 25enne, che procedeva in senso contrario e che, come ricostruito dagli agenti, stava svoltando a sinistra. Sul posto anche l'elisoccorso e i sanitari del 118. Il 27enne, per il violento impatto, è stato sbalzato dalla moto ed è deceduto poco dopo.