E-R,'opzione A evoluta' Passante Bologna

A pochi giorni dall'incontro a Roma al Ministero dei Trasporti, gli enti locali bolognesi sciolgono l'ultimo nodo relativo al progetto del Passante di Bologna. Regione, Città metropolitana e Comune hanno individuato nell'opzione 'A evoluta' quella "più accettabile" alla realizzazione dell'opera. Questa comporta la realizzazione della corsia d'emergenza nel tratto urbano dell'A14, il potenziamento della tangenziale con la realizzazione di una terza corsia dallo svincolo 3 al 13 con un breve tratto a 4 tra il 6 e l'8 in carreggiata sud e tra l'8 e l'immissione in A13 in quello nord. "Siamo pronti, non ci sono più alibi", ha spiegato il governatore Stefano Bonaccini. La Regione ha poi invitato il Governo a sbloccare anche altre due opere "complementari al sistema tangenziale-autostradale" del capoluogo: l'ampliamento della quarta corsia sull'A14 fino alla diramazione per Ravenna e della terza corsia sulla A13 tra Bologna Arcoveggio e Ferrara Sud. Interventi giudicati "indispensabili".