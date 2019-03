Musica, il Trio Kanon a Bologna Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - Archiviato il successo della serata inaugurale col raro 'Salomon' di Haendel, il Bologna Festival prosegue il 26 marzo alle 20.30 all'Oratorio di San Filippo Neri col primo appuntamento della rassegna Talenti affidato al Trio Kanon.

Riunitisi in trio nel 2012, Lena Yokoyama (violino), Alessandro Copia (violoncello) e Diego Maccagnola (pianoforte) proporranno due grandi classici: il Trio 'degli spiriti' di Beethoven, un brano visionario che ruota intorno a uno spettrale Largo centrale, il Trio in la maggiore di Ravel, composizione di esuberante vitalità ascoltata per la prima volta a Parigi nel 1915 con Alfredo Casella al pianoforte, e il Secondo Trio di Mauricio Kagel, carico di convenzioni e sovversioni come tutta la musica del compositore argentino.