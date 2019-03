Chicos Mambo al Duse di Bologna in Tutù

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - La compagnia catalana dei Chicos Mambo, diretta dal coreografo Philippe Lafeuille, sarà al Teatro Duse di Bologna il 30 marzo prossimo con lo spettacolo cult 'Tutù'.

Nato nel 2014 per festeggiare il ventennale del gruppo, 'Tutù' è una sorta di hit della produzione dei Chicos, già replicato innumerevoli volte in tutta Europa dai suoi sei straordinari ballerini. La pièce, un omaggio alla danza di cui il celebre costume è ormai un'icona, attraversa tutti i generi.

Oltre al balletto classico, ci sono le sfilate su antiche canzoni da grammofono, tipiche delle creazioni di Pina Bausch, le 'moine' delle ginnaste olimpioniche e gli assoli espressivi di palpitanti danzatrici moderne. Il tutto declinato con estrema grazia e bravura, con un gusto per il dialogo con il pubblico, capace di incantare e dimostrare che anche un semplice gesto può diventare danza.