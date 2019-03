(ANSA) - BOLOGNA, 22 MAR - Un bimbo di 5 anni, questo pomeriggio in Bolognina, si è allontanato appena uscito dall'asilo, ma è stato ritrovato dalla sorella maggiore che, salita a bordo di una volante della polizia, ha dato una mano nelle ricerche. Gli agenti lo ha individuato nei pressi dell'Ippodromo in zona Corticella, in periferia a Bologna.

Secondo una prima ricostruzione, uno zio e la sorella erano andati a prendere il piccolo alla scuola materna in via Barbieri. Mentre stavano parlando con la maestra, il bimbo, dicendo di andare in bagno a lavarsi le mani, si è allontanato a piedi. I parenti si sono accorti subito che era sparito e hanno chiamato il 113.

Ipotizzando che potesse essere salito su un autobus, come sembra fosse abituato a fare insieme alla famiglia, gli agenti hanno allertato Tper per una verifica sulle linee dei mezzi. Del piccolo, però, non c'era traccia. Un'ora più tardi è stato visto nei pressi dell'Ippodromo e immediatamente raggiunto. Gli agenti e la sorella lo hanno riaccompagnato dai genitori.