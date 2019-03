Joe Jackson e Fedez in tour a Bologna

Due concerti decisamente diversi ma entrambi dal forte richiamo giovedì 21 marzo a Bologna: Joe Jackson al teatro Manzoni, Fedez all'Unipol Arena.

L'eclettico artista inglese, 64 anni, torna in Italia per quattro date con il 'Four decade tour', in cui ripercorre 40 anni di carriera, dal primo singolo di successo del 1978 'Is she really going out with him?' al nuovo album 'Fool', il ventesimo lavoro in studio. Tra i suoi capolavori 'Night and day' (1982), definito uno dei dischi più newyorkesi di sempre (realizzato per di più da un inglese), con titoli come 'Steppin out' e 'Real men'.

Fedez porta sul palco il 'Paranoia Airlines Tour', che segue l'album disco di platino in una sola settimana e subito numero uno della classifica Fimi. Distribuito da Sony Music, contiene 16 brani inediti e collaborazioni con artisti italiani e internazionali, dal rap di Trippie Redd ed Emis Killa alla dance pop di Zara Larsson, al cantautorato di LP, alla trap di Tedua e la Dark Polo Gang, fino al pop di Annalisa.