Terence Blanchard apre 'Paradiso jazz'

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAR - Il concerto del trombettista Terence Blanchard, nominato agli Oscar per la colonna sonora di 'Blackkklansman' di Spike Lee, aprirà il 25 marzo 'Paradiso jazz', la rassegna di sei concerti in programma al Circolo Arci di San Lazzaro di Savena (Bo), con la direzione artistica di Marco Coppi e la produzione di Franco Fanizzi. Blanchard, 57enne jazzista di New Orleans che vanta anche sei Grammy Award, suonerà con l'E-Collective, formato da Charles Altura chitarra, Fabian Almazan pianoforte, David Ginyard jr.

basso e Oscar Seaton batteria, band con cui ha inciso di recente un disco live. Il festival, giunto alla dodicesima edizione, presenterà poi in aprile l'8 il pianista David Helbock's Random/Control; il 15 la band di due star come il chitarrista Mike Stern e il batterista Dave Weckl; il 30 il gruppo del trombettista israeliano Avishai Cohen. In maggio attesi il 6 la band del batterista Peter Erskine, e infine il 20 un nome storico come il sassofonista Archie Shepp con il trio di Massimo Faraò.