A Bologna 'Cibò. So good!'

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAR - Sarà una 'food immersion' quella in programma a Bologna, a Palazzo Re Enzo, dal 22 al 24 marzo, per la nuova edizione di 'Cibò. So good!' promossa da Gruppo Atomix e Confcommercio Ascom, con ingresso gratuito (venerdì dalle 18 alle 23, sabato 11-23, domenica 11-22).

Spazio ai condimenti con la presentazione del ricettario 'Sughi d'Italia' con i 50 sughi della tradizione proposti anche in degustazione. Nell'Isola dei Gourmet venti chef offriranno le migliori specialità italiane, dai rigatoni alla Norma alle crespelle alla Valdostana (saranno utilizzate per la preparazione della pasta le farine Molini Pivetti di grano tenero 100% emiliane), il Mercato dei Sapori con 80 espositori tra cui 7 consorzi Dop e Igp, due gare dedicate ai sughi per i food blogger e le scuole alberghiere. Poi la Parmigiano Reggiano Night & Gin per scoprire gli abbinamenti tra cocktail e il principe dei formaggi, mentre uno spazio sarà dedicato al cioccolato artigianale di alta qualità.