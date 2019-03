Vettel, ora pensiamo subito al Bahrain

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Oggi ho faticato con le gomme ma non so quale sia stato il problema, il motore ha funzionato bene. Nel complesso è stato un fine settimana difficile per noi. Anche se abbiamo preso buoni punti non era questo il risultato che volevamo". Queste le parole di Sebastian Vettel dopo il Gp d'Australia. "Ci sono due motivi che hanno determinato questa situazione - ha proseguito il tedesco della Ferrari -, ora dobbiamo rimettere insieme le idee perchè il Bahrain arriva in fretta. Oggi non potevamo fare di meglio. Non siamo contenti ma non credo che la macchina non fosse poi così male. Alla fine ero lento a causa delle gomme".