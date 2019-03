Atterraggio duro, feriti 2 paracadutisti

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAR - Atterraggio difficoltoso e alcune ferite, questo pomeriggio intorno alle 16.30, per due paracadutisti - impegnati in un lancio in tandem con istruttore - all'avio-superficie di Molinella, nel Bolognese.

I due, l'istruttore - un 41enne residente a Verona - e il passeggero originario di Cosenza e domiciliato a Bologna, sono stati trasportati in codice due, all'Ospedale 'Maggiore' di Bologna.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Molinella per gli accertamenti del caso e per sentire i testimoni della vicenda. I militari hanno posto sotto sequestro il paracadute per verificare se l'incidente possa essere stato provocato da un mal funzionamento dello strumento.