Perde controllo moto, morto nel Riminese

(ANSA) - RIMINI, 16 MAR - Un uomo di 60 anni è morto questo pomeriggio intorno alle 15.30 in un incidente stradale. Il 60enne stava viaggiando in sella a una moto di grossa cilindrata lungo la strada Provinciale 258 Marecchiese quando ha perso il controllo affrontando una curva. Secondo una prima ricostruzione, dopo essersi schiantato contro il guardrail il motociclista è precipitato nella scarpata sottostante. Sul posto sono intervenuti sia l'ambulanza sia l'elicottero del 118 ma per il 60enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Per consentire il recupero dell'uomo si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.