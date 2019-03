Muore in casa, il cane abbaia per ore

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Il suo cane abbaiava da ore e per questo i vicini avevano chiamato le forze dell'ordine.

L'intervento, cominciato per un sospetto caso di abbandono di animale, ha svelato che in realtà i lamenti del cane erano per il suo padrone, morto in casa da alcuni giorni. Aveva 36 anni l'uomo trovato senza vita, ieri sera, a Zola Predosa, nel Bolognese. Lo hanno scoperto Carabinieri e Polizia Locale, entrati con i Vigili del Fuoco nell'appartamento che era chiuso dall'interno. Il corpo era sul divano e la casa è stata trovata in ordine.

Viene esclusa la morte violenta e l'assunzione di stupefacenti fra le cause è ritenuta improbabile. L'ipotesi è di un decesso per cause naturali, avvenuto almeno due o tre giorni prima del ritrovamento del corpo. La salma del 36enne, che era di origine siciliana ma abitava da tempo a Zola, è stata portata alla medicina legale per accertamenti. Il suo cane, una femmina di circa un anno, affidato a un canile.