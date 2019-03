Turismo: team ciclisti svela E-R sul web

Undici ragazzi - tutti 'under 23' e tutti emiliano-romagnoli - a pedalare per le strade d'Italia e d'Europa con l'obiettivo di raccontare le eccellenze regionali attraverso post pubblicati sui loro profili web. Gli atleti, giovani promesse delle due ruote, saranno guidati dal direttore tecnico Michele Coppolillo e correranno sotto le insegne del '#InEmiliaRomagna Cycling Team', ideato dalla Apt Servizi regionale e dal Consorzio Terrabici. Da marzo a ottobre prenderanno parte alle oltre 60 gare gare del calendario ciclistico under 23 su strada regionale, nazionale e internazionale diventando, corsa dopo corsa, ambasciatori della regione attraverso la rete.

Gli atleti nati tra il 1997 e il 2000 a Guastalla, nel Reggiano; Faenza, nel Ravennate; Nontantola, nel Modenese e a Cesena racconteranno sui loro singoli profili social, su quelli della squadra e su un sito dedicato (www.inemiliaromagnacyclingteam.it) la loro esperienza in gara sottolineando allo stesso tempo la grande ricchezza del territorio.