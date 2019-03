Solomon di Haendel al Bologna Festival

La Kolner Akademie Orchestra & Chorus diretta dall'americano Michael Alexander Willens inaugura il 20 marzo (Auditorium Manzoni, ore 20) con l'oratorio 'Solomon' di Georg Friedrich Haendel la 38/a edizione del Bologna Festival. Composto nel 1748 su un libretto, di anonimo, forse dal poeta e drammaturgo Moses Mendes, 'Solomon' è un oratorio imponente e dai forti accenti teatrali sia nella potenza dei cori che nella ricchezza dei colori strumentali, un capolavoro sinfonico-corale che il gruppo tedesco ha realizzato espressamente per il festival bolognese e dunque come unica data per l'Italia. Con la Kölner Akademie Orchestra & Chorus, da sempre impegnati nella prassi esecutiva filologica con strumenti d'epoca, canteranno Marian Dijkhuizen (Salomone), Bethany Seymour (Regina di Saba), Hanna Herfurtner (Regina) e Mark Heines (Sadoc, sommo sacerdote).