Scontro mezzi pesanti-auto, un morto

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - Grave incidente intorno alle 18.30 all'altezza dell'innesto tra l'Autostrada A14 Bologna-Taranto e l'Autostrada A13 Bologna-Padova. In carreggiata nord, in prossimità del casello dell'Arcoveggio, a quanto si apprende, si è verificato uno scontro in cui sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un'autovettura, una persona è deceduta e l'altra è stata soccorsa dal 118 e sarebbe in gravi condizioni. Sul posto l'elisoccorso, le pattuglie della Sottosezione della polizia stradale di Altedo e i Vigili del Fuoco.

A seguito dell'incidente, spiega una note di Autostrade, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con l'A14 e Bologna Arcoveggio in direzione Padova: attualmente il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda verso Padova. Il tratto è stato riaperto intorno alle 20.