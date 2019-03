Riapre l'Italia in miniatura

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAR - Tutti monumenti, le piazze e le meraviglie italiane in scala ridotta da scoprire con un solo colpo d'occhio. Sabato 16 marzo dopo un restyling riapre al pubblico l'Italia in Miniatura, il parco tematico in provincia di Rimini. Al via la 49/a stagione dopo che uno staff di pittori, elettricisti, miniaturisti, giardinieri e progettisti ha rimesso a nuovo 273 miniature in scala di città, paesaggi e grandi opere. Con uno speciale binocolo i visitatori potranno ammirare ogni dettaglio del parco tematico, inclusi gli oltre cinquemila veri alberi e anche 18 trenini elettrici. Per l'intera stagione verranno organizzati eventi per tutta la famiglia: da un corso per imparare a modellare l'argilla o per creare ceramiche fino a un laboratorio per conoscere e cimentarsi nell'arte del mosaico, senza dimenticare il divertimento tanto che in calendario è previsto anche un grande pigiama party per il mese di agosto.