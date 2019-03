Rara operazione di lavaggio polmonare

Un complesso intervento di lavaggio polmonare totale è stato eseguito nei giorni scorsi su una paziente all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, da un'equipe che ha coinvolto 25 professionisti, tra medici rianimatori, pneumologi interventisti e fisioterapisti di cui dieci sempre presenti in sala, in contemporanea.

La donna è affetta da una patologia rara, conosciuta come Proteinosi alveolare, che causa la formazione di proteine negli alveoli polmonari che portano a lungo termine a grave insufficienza respiratoria. Era seguita da tempo e si è deciso di intervenire a causa dell'aggravamento dei sintomi respiratori. L'operazione è durata sette ore: ora la paziente sta meglio ed è convalescente, a casa.

La procedura è stata eseguita in Rianimazione: la donna è stata intubata e le sono stati bloccati alternativamente i due bronchi principali, per potere procedere al loro lavaggio tramite l'immissione di soluzione fisiologica a temperatura compresa tra i 36 e i 39 gradi.