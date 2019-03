Orchestra Senzaspine al Teatro Manzoni

Nuovo appuntamento il 12 marzo alle 20.30 al Teatro Manzoni di Bologna con l'Orchestra Senzaspine, impegnata in un programma dedicato al romanticismo russo, con il Concerto N. 2 in do minore per pianoforte e orchestra di Rachmaninov, tra le più amate e celebri pagine della letteratura pianistica, e con la Sinfonia N. 4 in fa minore di Ciajkovskij.

L'orchestra giovanile bolognese, che tra qualche mese sarà partner del progetto internazionale 'Silent city' nell'ambito di Matera 2019, Capitale europea della Cultura, sarà diretta da Tommaso Ussardi. Il brano di Rachmaninov avrà come solista il pianista catanese John Olaf Laneri, artista dall'indiscusso virtuosismo e vincitore di numerosi premi internazionali tra cui la 50/a edizione del concorso 'Busoni' di Bolzano. Un'altra prestigiosa collaborazione per l'Orchestra Senzaspine dopo quelle con solisti come Enrico Dindo, Anna Tifu e Domenico Nordio.