Mimosa abusiva, sequestri a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 8 MAR - Sono arrivati già da ieri, a Ferrara, venditori ambulanti abusivi di fiori e mimose, in occasione della Festa della Donna. E nei confronti degli abusivi sono scattati controlli e sequestri della Polizia municipale di Ferrara, per merce irregolare per mille euro. Due sono stati i sequestri di merce messa in vendita abusivamente da parte dei vigili: nel primo caso alcuni venditori senza licenza per il commercio sono stati controllati e multati nella zona di via Eridano, sanzioni per oltre 5mila euro per la vendita di fiori (rose e mimose) preparati in confezioni regalo. In un altro caso, invece due venditori abusivi di fiori che si era piazzati all'incrocio tra via Marconi e via Modena, e si muovevano tra le macchine ferme allo stop, creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale, alla vista delle pattuglie sono scappati, abbandonando confezioni di fiori pronti alla vendita: in complesso sono state sequestrate circa 130 confezioni di fiori, per un valore di oltre 1.000 euro.