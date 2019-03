A Fico Bologna una sfoglia da Guinness

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAR - Una sfida per realizzare la sfoglia più lunga del mondo. È quella lanciata da Fico Eataly World il 12 maggio nel parco del cibo di Bologna, dove si terrà "Sfoglia da Guinness", la sfoglia fresca tirata al mattarello più grande di sempre.

Sul tagliere 100 metri di 'bontà all'uovo', realizzata da uomini e donne in arrivo da tutta Italia anche per sfatare gli stereotipi di genere e celebrare la ricorrenza dell'8 marzo.

Saranno così all'opera cuochi e cuoche delle Cesarine, le Mariette e i Marietti di Casa Artusi e le sfogline di SfogliAmo, che insieme a Fico organizzano la giornata da record.