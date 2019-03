Jules et Jim di Truffaut torna in sala

Torna nelle sale italiane in versione restaurata dal 4 marzo 'Jules et Jim', il classico di Francois Truffaut (1961) con Jeanne Moreau. È il nuovo titolo presentato dalla Cineteca di Bologna nell'ambito del progetto 'Il Cinema Ritrovato. Al cinema' per la distribuzione dei classici restaurati.

Truffaut prende il romanzo di Henri-Pierre Roché e ne trae uno dei suoi film più iconici. Nella Parigi bohémienne degli anni Dieci, due uomini e una donna provano ad amarsi oltre le regole, attraverso il tempo, la guerra, matrimoni e amanti, accensioni e delusioni: Jeanne Moreau con i suoi travestimenti, il suo broncio altero, la sua voce magica percorre tutti i 'tourbillons de la vie', ma alla fine è lei a non saper accettare la resa.

"L'idea del film - raccontava Truffaut - è che la coppia non è un sistema soddisfacente, ma che in fondo non ci sono altre soluzioni. Dal momento che si tratta di un argomento scabroso, bisognava scegliere un'attrice molto intelligente per sfumare certe situazioni".