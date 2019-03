Il pianista Fazil Say a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 1 MAR - La stagione concertistica della Fondazione Musica Insieme di Bologna ha in programma per il 4 marzo alle 20.30 all'Auditorium Manzoni un recital di Fazil Say.

Considerato uno degli strumentisti più interessanti del panorama musicale internazionale, il pianista turco già da alcuni ha intrapreso una intensa attività di compositore: sarà proprio in questa duplice veste che l'artista ritorna a Bologna, città nella quale si già esibito in varie altre occasioni. Nel programma della serata Say accosterà due tra le melodie più struggenti della sua produzione come 'Yürüyen Köşk' (Il palazzo che cammina), e 'Black Earth', ispirata a una lirica dell'ultimo grande cantore tradizionale della Turchia, AşÕk Veysel, una melodia che canta la solitudine e la lontananza dalla propria terra. Il programma sarà completato da Sei préludes di Claude Debussy e dalla Sonata Op. 106 'Hammerklavier' di Ludwig van Beethoven, vera e propria sfida all'abilità tecnica di ogni esecutore.