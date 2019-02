Teatro, l'attivista Bruguera a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - In occasione di Atlas of Transitions di Emilia-Romagna Teatro Fondazione, in programma dall'1 al 10 marzo a Bologna e dedicato alla nozione di casa, "Home", l'artista e attivista cubana Tania Bruguera presenta i progetti partecipativi Referendum e School of Integration, due proposte che "permetteranno di riflettere sulla relazione tra arte e politica".

Il primo, già sperimentato a New York, Toronto e San Francisco, è una vera e propria campagna referendaria urbana rivolta agli abitanti che in 25 seggi dislocati sia in centro che in periferia dovranno esprimersi con un sì o con un no sul quesito "I confini uccidono. Dovremmo abolire i confini?".

School of Integration è invece una scuola di integrazione le cui lezioni saranno condotte dai membri delle comunità straniere, che condivideranno saperi e tradizioni: dall'artigianato alla lingua, dalla musica ai cibi. Dieci incontri aperti a tutti e dedicati ogni giorno a un Paese diverso.