Fitness su misura, torna fiera a Rimini

Un'esplosione di benessere, dal fitness alla sana alimentazione, con esperienze e attività cucite su misura: è il Riminiwellness che quest'anno torna dal 30 maggio al 2 giugno alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group (Ieg) e lungo la riviera romagnola. Un appuntamento per gli amanti dello sport e del divertimento, che sarà l'occasione per presentare e fare il punto su tutte le ultime tendenze del settore.

La quattordicesima edizione della manifestazione punta a dare più spazio all'internazionalità, ai professionisti e alla parte formativa e attende visitatori da circa 80 Paesi, mentre i mercati più rappresentati saranno quelli di Sud-Est Europa, Sud America e Medio Oriente. Protagonisti saranno i produttori di macchine per l'attività fisica, palestre, trainer, scuole e associazioni di categoria, cultori del fisico, le Spa del relax, le scienze riabilitative, i mondi del turismo e del design.