Marilyn e Hopper, mostra foto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 FEB - Due mostre fotografiche, 'Marilyn Monroe & The Misfits' e 'Dennis Hopper, Photography', sono in programma dal 28 febbraio al 28 aprile alla galleria Ono arte contemporanea di Bologna, con ingresso libero.

La prima si compone di 15 scatti e racconta, attraverso foto e la memoria di Ernst Haas, fotografo di scena accreditato, il 'making' e il dietro le quinte de 'Gli spostati', come fu tradotto in italiano il film diretto da John Huston uscito nel nostro Paese nel 1961 e interpretato, con Marilyn, da Clark Gable e Montgomery Clift.

La seconda (30 scatti), realizzata in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti, ripercorre il lavoro fotografico di uno degli attori più amati e controversi della storia del cinema: Hopper esordisce con James Dean in 'Gioventù bruciata' ma è con 'Easy Rider', di cui è stato anche regista, che diventa icona mondiale della ribellione giovanile. Le sue foto raccontano l'America vista attraverso lo sguardo di uno dei suoi figli più illustri e controversi.