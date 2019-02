Esce di pista e sbatte contro un albero

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - Un giovane di 24 anni è rimasto gravemente ferito in una caduta sulle piste di Monte Ventasso, nell'Appennino Reggiano. Il ragazzo, di Reggiolo (Reggio Emilia) era in compagnia di amici durante una gita scialpinistica, quando è uscito dalla pista sbattendo violentemente contro un albero in un boschetto. Gli amici hanno avvertito il 118, che ha inviato sul posto squadre del Soccorso Alpino Reggiano con l'elicottero. I gestori degli impianti hanno trasportato i tecnici del soccorso alpino con motoslitte per diminuire i tempi di avvicinamento. Una volta stabilizzato, il ragazzo, con un trauma cranico e al rachide, è stato imbarcato e trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma in elicottero.