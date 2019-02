F1: ultimi test, Ferrari sempre in pista

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Ferrari di nuovo in pista la prossima settimana a Barcellona per gli ultimi test prima del via della stagione. Nella quattro giorni di prove (26 febbraio-1 marzo) Sebastian Vettel e Charles Leclerc saranno sempre impegnati sul circuito catalano: i due piloti della scuderia Ferrari si alterneranno sulla SF90 nelle sessioni del mattino e del pomeriggio.

Il primo a mettersi al volante della Rossa sarà Leclerc martedì: durante l'ora di pausa pranzo la monoposto sarà riconfigurata per Vettel che guiderà nelle quattro ore della sessione pomeridiana. Mercoledì programma invertito, con Sebastian al mattino e Charles al pomeriggio. L'alternanza proseguirà fino a venerdì, quando a terminare i lavori sulla SF90 sarà il 21enne pilota di Monaco. Il mondiale partirà come di consueto a Melbourne: il gp d'Australia, primo dei 21 appuntamenti del campionato, è in calendario domenica 17 marzo.