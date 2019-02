6 Nazioni donne: Italia-Irlanda 29-27

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - C'è un'Italia del rugby che vince. E' la nazionale femminile che oggi al 'Lanfranchi' di Parma ha battuto l'Irlanda per 29-27 (22-22) in una partita della terza giornata del 6 Nazioni femminile. Ora le azzurre del ct Giandomenico sono temporaneamente in testa alla classifica del torneo, in cui finora sono imbattute. Prima del successo sulle irlandesi avevano vinto 28-7 con la Scozia e pareggiato 3-3 con il Galles.