Uccisa e bruciata,in 1000 sfilano corteo

(ANSA) - MODENA, 22 FEB - Mille persone hanno preso parte questo pomeriggio a Modena alla fiaccolata in memoria di Ghizlan El Hadraoui, la 37enne trovata morta e bruciata il sei febbraio scorso all'interno della sua auto. Un omicidio per il quale è stato fermato l'ex marito Khalil Laamane.

Amiche, amici, associazioni, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e diversi assessori modenesi hanno preso parte al corteo, dove ogni partecipante aveva in mano una candela accesa. Il 'serpentone' di persone è passato anche sotto casa della vittima, in via Puccini, proprio dove la 37enne sarebbe stata uccisa dall'ex marito, all'interno della sua auto e con numerose coltellate. Il corteo ha sfilato fino alla sede della Questura di Modena.