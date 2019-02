E-R invita Toninelli per infrastrutture

E' confermata per sabato 9 marzo l'iniziativa, promossa da Comune e Regione, per promuovere le infrastrutture dell'Emilia-Romagna. L'appuntamento è alle 10 al Palazzo dei Congressi di Bologna e l'invito è già stato ricapitato al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. L'iniziativa, come hanno spiegato i promotori, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco di Bologna Virginio Merola servirà ad accendere i riflettori sugli investimenti previsti, progettati e finanziati per la regione, a partire dal Passante di Bologna, la Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, l'autostrada regionale Cispadana.

Progetti, che valgono due miliardi e mezzo, sui quali c'è una difficile interlocuzione con il Governo e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare.

Saranno presenti rappresentanti del mondo del lavoro e dell'impresa, sindaci e amministratori locali.