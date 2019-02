Tartaruga recuperata al largo di Rimini

Una tartaruga 'Caretta caretta' lunga circa 60 centimetri è stata recuperata all'alba al largo di Rimini dalla Fondazione Cetacea, trovata nelle reti del peschereccio 'Levriero II' durante un'uscita di pesca. Il comandante Tomas Parenti e suo padre Sebastiano hanno chiamato il presidente della Fondazione per sapere come constatare le condizioni di salute dell'animale e su come applicare le prime manovre di soccorso. Assodato che necessitava di cure a causa di qualche ferita superficiale a becco e carapace, la tartaruga, poi chiamata 'Giulia', è stata portata in porto e poi ricoverata al centro di recupero cura e riabilitazione di Riccione. Fatti tutti gli accertamenti, quando si sarà ristabilita completamente riprenderà il mare. Con questa sono 27 le tartarughe ricoverate nel centro, tutte di dimensioni medio-grandi.