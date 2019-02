'Mamamusica', laboratori per bambini

'Mamamusica immersione sonore per piccole e grandi orecchie' è il titolo del volume che raccoglie le metodologie e le riflessioni di dieci anni di attività per i bambini da 0 a 36 mesi. Racconta il progetto avviato nel 2008 dal Dipartimento educativo del Museo della musica, diretto da Linda Tesauro e Luca Bernard, e Chiara Bartolotta per l'Associazione 'Musica e nuvole', attraverso esperienze di stimolazioni e interazioni musicali precoci a favore dello sviluppo cognitivo ed emotivo infantile. I laboratori 'Mamamusica', prendono spunto dalla 'Music learning theory', elaborata dal ricercatore e musicista americano Edward E. Gordon, secondo cui il bambino sviluppa la sua attitudine musicale a partire dall'età neonatale attraverso un'esposizione alla musica che rispetti le sue grandi capacità di ascolto e assorbimento, analogamente a quanto accade per l'apprendimento della lingua madre. Il volume sarà presentato il 24 febbraio alle 10 al museo, con 'Concertini disturbati' per bambini.