F1: Leclerc, Ferrari dà sempre emozioni

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Sono molto contento del bilancio di questa giornata. Nonostante alcune bandiere rosse siamo riusciti a completare il programma previsto e a percorrere 157 giri nei quali abbiamo raccolto tanti dati utili. A livello di sensazioni mi sono trovato bene da subito sulla SF90 e devo dire che mi sono divertito parecchio". Charles Leclerc si è preso i riflettori nella seconda giornata di test a Barcellona: il giovane pilota della Ferrari non nasconde la soddisfazione per il feeling mostrato con la Rossa, tanto da chiudere davanti a tutti. "L'emozione? C'è sempre quando sali su una Ferrari - ammette Leclerc -, ma oggi l'ho messa da parte perché il lavoro da fare era tanto. Speriamo di proseguire così anche nei prossimi giorni, perché è necessario massimizzare le poche occasioni disponibili per effettuare prove in pista".